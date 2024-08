Messina, un’estate nel segno dell’inclusione e della socialità

Non è solo un grest per tenere impegnati i bambini quando i genitori sono al lavoro. Il centro estivo “Emoziona-Me” a villa Dante è sopratutto una palestra di crescita individuale e collettiva, inclusiva e all’insegna del far play e del lavoro di squadra. Uno tra tanti progetti ambiziosi ideati dalla Messina Social City in sinergia con il Comune di Messina ormai da quattro anni. Con un velo di malinconia sta per volgere al termine, l’edizione 2024, che dall’1 luglio fino al 30 agosto, ha coinvolto 400 bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, di cui più di un terzo con disabilità.

Un’estate speciale nel senso vero della parola sta per concludersi tra la soddisfazione generale di quanti ci mettono il cuore.

Due mesi intensi trascorsi nel segno dell’inclusione a tutto tondo, della socializzazione sana e crescita educativa. Tutto questo nei restaurati spazi del grande polmone verde di villa Dante che si è presentata, quest’anno, con un nuovo look più attraente, accogliente, attrezzato, decoroso. «Il centro estivo denominato non a caso Emoziona- Me - commenta Valeria Asquini, presidente dell’azienda speciale Msc - per la quarta stagione estiva è stato un viaggio alla scoperta delle emozioni con i bambini che sono gli indiscussi protagonisti. I laboratori esperenziali, le attività sportive e i momenti di condivisione hanno permesso ai fruitori di sviluppare la creatività, potendo esprimersi liberamente grazie al contatto con la natura e di acquisire nuove abilità.