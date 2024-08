Messina, addio al prof Gugino: una vita per l'arte, la scuola e il volontariato

Si è spento ieri a Messina il professore Vincenzo Gugino, avrebbe compiuto 93 anni il 24 agosto. Con lui va via un pezzo di storia di Messina legata alla cultura, all’arte, alla dedizione ed al sociale.

E' stato maestro di vita e punto di riferimento per generazioni di studenti nelle varie scuole in cui ha insegnato, a cominciare dal collegio Sant’Ignazio, l'Ugo Foscolo e l'Istituto tecnico per geometri in cui ha trascorso gli anni più felici della sua vita come docente. Memorabili le sue estemporanee di pittura intitolate successivamente al figlio Steno Gugino, morto prematuramente, organizzate alla fiera campionaria di Messina dove migliaia di studenti si radunavano da tutta la Sicilia. Da ricordare le numerose mostre collettive che sono state fatte in giro per la Sicilia, Eolie comprese, grazie anche alla disponibilità affettuosa dell’ingegnere Giuseppe Franza con cui aveva stretto un legame di vera empatia. Ed inoltre, la sua dedizione e la sua enorme generosità e disponibilità nei confronti di tutti i ragazzi talassemici e dell’associazione da lui fondata e presieduta per tantissimi anni "Associazione dei fanciulli microcitemici di Messina". Il suo amore, la sua passione, il suo esempio e la sua onestà intellettuale rimarranno per sempre scolpiti nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo . Il funerale del prof Gugino sarà celebrato nella chiesa di San Gabriele oggi 22 agosto alle ore 17.