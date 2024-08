Carlo Verdone a Panarea: “Non conoscevo bene le Eolie. Luoghi magnifici, da rivedere”

L’amato attore e regista Carlo Verdone ha condiviso con i suoi fan un momento di relax e riflessione durante la sua visita alle Isole Eolie , in provincia di Messina . In un post pubblicato sui suoi profili social, Verdone ha espresso tutto il suo stupore e apprezzamento per la bellezza naturale di Cala Junco, Panarea , una delle gemme dell’arcipelago eoliano.

Il post ha rapidamente raccolto migliaia di like e commenti, con fan entusiasti che hanno condiviso il loro amore per le Eolie e l’affetto per Verdone. Molti hanno anche espresso curiosità per i suoi prossimi progetti, sottolineando quanto siano impazienti di vedere cosa il celebre regista e attore abbia in serbo.