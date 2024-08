Basile tra emergenza idrica e... Vara: “Il mio terzo anno, le emozioni più forti”

Delle tre edizioni della Vara vissute da sindaco, «questa forse è stata la più intensa». Federico Basile non dimentica le emozioni della sua prima processione dell’Assunta con la fascia tricolore, nel 2022, a distanza di qualche settimana dall’elezione, e neppure i momenti di grande partecipazione e condivisione del 2023. Ma la terza ha avuto un sapore speciale. Forse perché è caduta nel bel mezzo di un’emergenza, quella idrica, che sta vedendo impegnata, quasi h24, l’Amministrazione. Forse perché il 2024, anno che si pone a metà del cammino, è una sorta di crocevia, un punto dal quale ripartire, non solo per la Giunta, ma per l’intera città.

«Per il terzo anno ho avuto il piacere e l’onore di assistere da primo cittadino alla processione della Vara e le emozioni sono state forti, intense ed indimenticabili. Nei primi due anni del mio mandato ho partecipato a diverse centinaia di eventi, incontrando migliaia di persone, ma la Vara rappresenta sempre qualcosa di straordinario e inimitabile che suscita in me grande commozione in un giorno indimenticabile». Queste le parole scritte da Basile in un comunicato stampa che è anche una lettera di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione che, come ogni anno, forse più di ogni anno, ha visto scendere in strada oltre centomila persone.

La dedica dell’edizione 2024 è stata ufficialmente rivolta a Giovanni Aricò, il messinese morto qualche mese fa a causa di un'esplosione nella fabbrica dei fuochi d'artificio, lui che era stato protagonista, con i suoi giochi pirotecnici, di tante feste messinesi. «Una manifestazione unica – sottolinea Basile , che, ancora una volta, ha segnato un’immensa partecipazione della nostra città, di turisti, di visitatori, gente venuta da ogni parte, pur di assistere all’evento. È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo grande risultato quale segno tangibile che la processione della Vara, in onore di Maria Assunta, riveste un ruolo fondamentale nella città, per i turisti e per noi messinesi, uomini delle Istituzioni, ma prima ancora cittadini e fedeli. Ogni passaggio della Vara, dalla partenza agli strappi, dalla girata ai momenti conclusivi, ha provocato un forte senso di emozione e commozione nell’osservare la partecipazione della mia comunità ad un evento di caratura internazionale, che, come ogni anno, ha suscitato l’interesse dei mass media».