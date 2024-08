Vara a Messina, la città vive le ore della vigilia: un giorno lungo tutto l’anno

Il termine latino è uguale a quello della lingua italiana: vigilia. Il fatto di vegliare, la vigilanza. Se le parole vengono riportate alla propria essenza, aiutano a entrare nella giusta dimensione di un evento come quello che la città di Messina, in una storia di fede e devozione lunga 500 anni (come recita lo slogan utilizzato dal Comune per questa edizione della Vara 2024), si appresta a vivere. È la vigilia della festa più importante per chi ha avuto la ventura di nascere e vivere su queste rive dello Stretto e per i tanti messinesi che tornano da fuori, proprio per vedere il Carro dell’Assunta trainato da un fiume di popolo. Vigilia come veglia, una notte e un giorno da trascorrere in preparazione, il godersi ogni momento, ogni minuto, che ci proietta verso l’irrinunciabile appuntamento. E come ogni anno, domani, molto prima delle 18,30 (l’ora del “pronti e via”), saremo tutti lì, a piazza Castronovo, o lungo le strade che saranno percorse da quella poderosa e straordinaria “machina” trascinata da migliaia di tiratori. E per chi non potrà esserci, come ogni anno, ci sarà la possibilità di seguire la diretta televisiva, in onda su Rtp, una lunga kermesse che quest’anno comincerà fin dalle prime ore della mattinata di domani e si chiuderà dopo le 22, con il tradizionale, meraviglioso, spettacolo dei giochi d’artificio sulle acque dello Stretto.

Ma il bello del giorno prima è proprio questo: vivere la vigilia come fosse già la festa. Trasmettere reciprocamente quella voglia di stare insieme, quel senso d’identità, quell’orgoglio e quell’entusiasmo che ogni anno, pur tra vicissitudini personali e collettive, ritorna intatto. E contagiare gli altri, le migliaia di turisti, visitatori, pellegrini, che arrivano da ogni parte d’Italia, e del mondo, in modo che anche loro possano “calarsi nel ruolo” e vivere l’esperienza catartica di un viaggio, terreno e spirituale, nella Storia, nelle tradizioni e nell’intimo di una grande comunità, come è quella messinese. Siamo portati, per indole e per atavico costume, a lamentarci di tutto e di tutti, ma siamo anche un grande popolo, capace di risorgere a ogni distruzione, sventura o maledizione, e questo non dovremmo dimenticarlo mai.