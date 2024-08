Messina festeggia in piazza unione Europea "Una ragazza per il cinema"

Piazza Municipio gremita ieri per il Messina Night Show, gran galà per la seconda tappa regionale della 36° Edizione del Concorso Una Ragazza per il Cinema dei patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. Uno spettacolo di moda e musica, organizzato dell’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso e inserito nel cartellone Agosto Messinese 2024, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Assessorato alla Cultura. Presenti il deputato nazionale Francesco Gallo e l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso.

L’evento è stato presentato da Natale Munaò, speaker radiofonico e cantante, Antonella Romeo di Radio Antenna dello Stretto e Federica Gulino, makeup artist e direttrice della Diadeah Academy, che ha curato il trucco delle modelle.

Erano 24 le ragazze a contendersi i due titoli di finaliste nazionali: Gaia Seminara, Kirsten Sac Sac, Eliana Consolo, Sirya Marano, Valentina Romano, Jayla Russo, Sofia Laudini, Rebecca Previtera, Noemi Giuliano, Giada Scaringi, Victoria Bombaci, Sabrina Amenta, Alessia Cardile, Maria Anna Bellinghieri, Ilary Ferrante, Mariangela Schillaci, Rebecca Clemente, Angelica Rossi, Elena Bello, Melissa Natalia Bonadio, Selene Gironi, Benedetta Pulejo, Giulia Raffa, Martina Tito.

In tre sono risultate vincitrici, con il primo posto conquistato dalla N. 24 Martina Tito di 19 anni e il secondo posto ex equo per la N. 12 Sabrina Amenta, di 16 anni, e la N. 11 Victoria Bombaci di 14 anni. Le giovani promesse, insieme alla vincitrice della prima tappa, Caterina Milo di 16 anni, andranno alla finale nazionale di Una Ragazza per il Cinema, che si svolgerà l’8 settembre al Teatro Antico di Taormina. Inoltre, è stata consegnata anche la fascia di Miss Città dello Stretto alla N. 21 Selene Gironi.

La giuria era composta da: Angelo Saeli, organizzatore di eventi Telethon; Ester Isaja, avvocato e componente dell’ufficio stampa nazionale di Una Ragazza per il Cinema; Morena Aquila, pittrice; Roberto Aquila; Carmela Gualtieri, organizzatrice di serate karaoke e attrice; Luigi Cucinotta, architetto e giocatore della Nazionale over 75 di basket; Natalì Sirotina, impiegata del Ministero dell’Interno; Annamaria Argento, imprenditrice e presidente Fidapa Sez. Messina Capo Peloro; Fabio Di Bella, artista.

Ospite d’onore la cantante Roberta Bonanno, seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi nel 2008 e nel cast della trasmissione Rai "Tale e Quale Show", che ha emozionato con le interpretazioni di cover come “The best” e “Come saprei” oltre che con i suoi brani “Tanto è uguale” e “Per un attimo”. Fascino e sensualità con Roberta Pennisi, in arte Lady Kent, che ha eseguito un balletto di burlesque e, successivamente, cantato “Diamonds are a girl's best friend”. La promessa della musica italiana Giada Giordano, reduce dalla sua ultima partecipazione al talent show Performer Talent Cup 2024 di Rai 2, ha eseguito i brani “Proud Mary”, “Egocentrica” e “Bound to you”. Ad accompagnare le sfilate, due musicisti di altissimo livello: la violinista Luisa Grasso, da 11 anni nell’Orchestra del Festival di Sanremo, e il sassofonista jazz Samyr Guarrera.

Modella d'eccezione è stata Alice Carbonaro, vincitrice di Una Ragazza per il Cinema nel 2020.

Di grande stile le coreografie delle sfilate curate da Giada Minissale, insegnante di danza e ballerina, che si è anche esibita con il suo riconosciuto talento. In scena pure le sue piccole allieve della scuola Mambo y Son, con il pezzo “La notte stellata”.

Alla consolle il Dj Giuseppe Caminiti. Coordinamento di Mariella Rizzo e Elisabetta Carrolo. Le riprese della serata sono state realizzate da PVK per la regia di Antonio Grasso.

L’ultimo appuntamento delle Selezioni Regionali di Una Ragazza per il Cinema sarà il 25 agosto al Salotto Fellini a Piazza Duomo.