Messina, aspettando la Vara i Ceri sono stati portati dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace all’atrio di Palazzo Zanca

Tra i segni devozionali legati alla Vara vi è quello dei ceri votivi, che racchiudono tradizione storica e simbolismo religioso. I ceri realizzati dall’antiquario Franco Forami, presidente del Gruppo storico Vara e Giganti, delle vere e proprie opere d’arte, ieri sono stati portati in corteo dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 maggio all’atrio di Palazzo Zanca dove resteranno esposti fino al 14 pomeriggio, quando saranno trasportati a piazza Castronovo per la tradizionale messa serale sotto il cippo. Sono tre i ceri che sfileranno durante la processione della Vara, retti a spalla dal Gruppo dei portatori Ceri messinesi: ai primi due infatti, si aggiunge quello della Beata Vergine Maria. Come il precedente, che presenta un impianto neoclassico con alcune contaminazioni barocche, ed è abbellito con 4 gonfaloni che raffigurano l’iconologia mariana (la Dama Bianca, il Vascelluzzo, la Madonna del Buon Viaggio e la Stele del Porto che proprio oggi compie 90 anni), richiamerà la forte devozione dei messinesi a Maria. Martedì prossimo, solennità della dedicazione della Basilica Cattedrale, apertura straordinaria della Cattedrale dalle 21 a mezzanotte e del Campanile astronomico. In serata si svolgerà la prima tappa dell’evento “Tra il vestibolo e l’altare - La Cattedrale come non si è mai vista” promossa da arcidiocesi e Ente Basilica, con il coordinamento di don Roberto Romeo: un’occasione speciale per visitare per la prima volta il cunicolo del soffitto bruciato, tra il catino dell’abside maggiore e l’altare del Santissimo Sacramento, nel quale sono ancora visibili le tracce dell’incendio divampato negli anni Ottanta del secolo scorso. Il percorso sarà allietato dagli interventi al Grande Organo Tamburini di don Giovanni Lombardo. Mercoledì 14 agosto, alle 20,30 la tradizionale messa sotto il cippo della Vara a piazza Castronovo presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla; giovedì 15 agosto alle 11 il pontificale in Duomo presieduto da mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone e alle 18,30 la partenza della processione della Vara. All’arrivo a piazza Duomo mons. Accolla impartirà la benedizione solenne e subito dopo la messa in Duomo presieduta dal vescovo Santo Rocco Gangemi, nunzio apostolico in Serbia.