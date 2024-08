Presentato a Messina il veicolo Spyler, l’auto a pedalata assistita

È stato presentato il veicolo Spyler a pedalata assistita, costruito in legno in modo artigianale. Ciò che ha avvalorato in modo esponenziale il lavoro fatto in questi mesi, è stato tendere verso l'obiettivo da parte di un gruppo di ragazzi che hanno condiviso il progetto del presidente dell'associazione Arca di Noè, l’ing. Nino Russo, e lo hanno coadiuvato ognuno con le proprie capacità. Volontari e appassionati. Gli obiettivi che l'associazione Arca di Noè, che opera a Bisconte da più di 13 anni, si è proposta con questo grande progetto è quello di una idea progettuale innovativa con obiettivi di recupero sociale e stimolo culturale in un ambiente degradato. Le innovazioni progettuali - prosegue l’ing. Russo -, si possono così sintetizzare: struttura e carrozzeria in legno; veicolo spyder monoposto con design retrò; veicolo a pedalata assistita che non ha bisogno di omologazione, né patente, né assicurazione; costruito in tutte le sue parti di falegnameria ed elettromeccaniche insieme ai ragazzi a rischio di emarginazione sociale e alle persone che sono comandate ai servizi sociali.