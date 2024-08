Messina, si è rinnovata la magia della passeggiata dei Giganti

Tradizionale passeggiata dei Giganti oggi pomeriggio con i gruppi folk: I Cariddi, La Madonnina, Mata e Grifone, Insieme Siciliano e Cantustrittu. Un evento ricco di storia e tradizione. I protagonisti di questa celebrazione sono stati come sempre le maestose statue di Mata e Grifone, alte oltre 5 metri, simboli fondatori della città. Queste magnifiche figure, che rappresentano mitologicamente i geni tutelari di Messina, sono state trasferite da via Catania a Camaro Superiore. Il prossimo appuntamento è il 13 agosto in piazza Unione Europea, spettacolo della tradizione "Sotto i Giganti" con gli stessi gruppi. Il giorno dopo la passeggita dei Giganti accompagnati dai gruppi folk messinesi con partenza da piazza Unione Europea, fino al viale Giostra e ritorno.