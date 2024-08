Messina, addio ad Adele Fortino: giornalista "graffiante", mai banale

È morta a 82 anni Adele Fortino, giornalista e opinionista nota per la sua ironia. Era ricoverata al Policlinico da alcune settimane, ma da tempo soffriva per le sue precarie condizioni di salute. I funerali saranno celebrati domani in Cattedrale, alle 16.30.

Graffiante penna, Adele Fortino ha raccontato i fatti salienti di Messina anche su prestigiosi quotidiani nazionali. Spregiudicata, dal linguagggio colorito, amava apostrofare agli amministratori con appellativi simpatici ma a volte anche "sfottenti", ne sa qualcosa l'ex sindaco Buzzanca, che Adele spesso soprannominava "Buzzanchino". Era una delle figlie di Carmelo Fortino (con le sorelle Carla e Marcella ed il fratello Pucci), già sindaco di Messina. Ed è stata anche, in seconde nozze, moglie del professore Mario Centorrino, docente all'Università di Messina ed ex assessore regionale.

Ai familiari le condoglianze della Gazzetta del Sud