Messina, gabbiani "invadono" la spiaggia tra Mortelle e Casa Bianca

La spiaggia che si estende tra Mortelle e Casa Bianca, a Messina, soprattutto in questi ultimi giorni è invasa da una folta colonia di gabbiani. La foto di copertina è stata scattata ieri mattina. Il fenomeno evidenzia l'adattabilità e l'opportunismo di questi uccelli marini. I gabbiani, noti per la loro versatilità alimentare, evidentemente hanno trovato in questa zona un habitat ideale per la ricerca di cibo. La loro presenza massiccia è probabilmente legata a un’abilità limitata nel pescare in profondità e nel tuffarsi. Incapaci di immergersi come altri uccelli marini, i gabbiani si sono specializzati in tecniche di alimentazione alternative, sia a terra che in mare. Sulle spiagge di Messina, questi volatili setacciano la sabbia in cerca di invertebrati, molluschi, anfibi, rettili e persino piccoli mammiferi. Nel mare, invece, riescono a catturare dalla superficie qualche pesce, dimostrando una grande capacità di adattamento alle risorse disponibili.