Messina, come si passa dall’errore alla rivalsa. Mimì entrerà in carcere... in altro modo

«Mi piacerebbe diventare un educatore in un istituto penitenziario minorile e poter combattere per le pari opportunità. Quelle che ragazzi come me non hanno avuto». Siamo al Cep nella periferia di Messina, una zona tristemente nota per la sua elevata criminalità e per il riscatto che grida spesso silenziosamente il quartiere. Qui è cresciuto il ventiseienne Mimì, nome di fantasia, un giovane che sta voltando pagina.

E la sua storia, ma soprattutto i frammenti di caduta e rinascita richiamano l'attenzione sulle difficoltà e le speranze di chi lotta per sfuggire da quei destini a volte già scritti e preconfezionati: « Vivo in una città bellissima – racconta il giovane – ma con tante insidie. Il mio percorso assomiglia a quello di tanti ragazzi che come me sono caduti nelle trappole della vita di strada. Il rimorso più grande? Aver lasciato la scuola dopo la quinta elementare. Vivevo in un luogo in cui la criminalità era all'ordine del giorno e i falsi miti erano ovunque. I video dei trapper e la vita ribelle poi mi avevano conquistato e gli amici mi ripetevano che il denaro facile era la strada giusta. E io, purtroppo, dico con occhi diversi, ci credevo. Ancora oggi penso ai miei genitori che lavoravano duro per garantire un futuro migliore e a me e mia sorella, ma la loro assenza mi ha portato a cercare altrove dei modelli da seguire. Modelli che erano sbagliati».