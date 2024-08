Messina: Rey con la nuova famiglia e con la sorellina dopo quattro 4 anni. Conclusa l’adozione di Birillo, ferito a Giostra

Un finale che non era così scontato ed ha reso felici tutte le persone che hanno seguito le sorti di questo cagnolino e degli altri quindici fratellini, venuti alla luce quattro anni fa nelle campagne di Falcone , frutto di una maxi-cucciolata che mobilitò il comune e il volontariato animale. Da due giorni il cane si trova in Emilia-Romagna a Ferrara, nella casa di Giusy Dolciglio e del marito Alessandro, le stesse persone che quattro anni fa avevano adottato la sorellina gemella Aika. Dopo aver appreso la storia triste di Rey, la coppia si è messa subito in contatto con i volontari e non ha esitato a prendere anche lui, restituendogli la libertà che aveva perduto nel canile e la felicità di una nuova famiglia. Una catena di solidarietà e aiuto è stata attivata dai volontari delle due delegazioni messinesi di Aipae-Associazione internazionale Pianeta Animali Ecozoofila che hanno seguito la storia di Rey e si erano già occupati della prima adozione.

«Non è stato facile preparare tutto in poco tempo - ha raccontato la responsabile Cristina Lombardo che ha curato l'iter preadottivo e organizzato la staffetta che ha permesso a Rey di raggiungere dal canile di Bari la città di Ferrara - siamo tutti al settimo cielo e particolarmente emozionati di essere riusciti a salvarlo un'altra volta. Presto sarebbe finito in mezzo alla strada tra i pericoli a cui sono esposti i cani randagi. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno dato una mano, il responsabile del rifugio di Bari che ha tenuto Rey anche oltre il tempo stabilito e ci ha aiutati ad effettuare tutta la profilassi sanitaria dato che il cane non era vaccinato da almeno due anni, preziosa la collaborazione di Alessandro Costa e di tutti i volontari e gli operatori della staffetta. Sappiamo che Rey sta bene e inizia a familiarizzare molto bene con l'ambiente circondato dalle attenzioni dei nuovi padroni e della sorellina con la quale si è ricongiunto».

E anche "Birillo" - il cucciolo di circa sette mesi raccolto sul viale Giostra con un aspetto malconcio e diverse ferite, probabili segni di maltrattamento anche se stante ad alcune voci circolate si dice che sarebbe stato investito -, ha trovato un padrone pronto a colmarlo di cure e attenzioni e la sicurezza di una casa, il signor Giuseppe Pinnizzotto. L'adozione che era stata annunciata, qualche giorno fa, è andata in porto e da ieri è ufficiale. Birillo si trova già in famiglia. La notizia è stata confermata dal Comune, l'assessorato al Benessere degli animali guidato da Massimiliano Minutoli e dal dirigente dell'ufficio Randagismo, Michelangelo Restuccia, il quale ha assicurato che la richiesta di adozione è stata accolta e attivate celermente le procedure previste. Così il cagnolino, ieri mattina, è uscito dal rifugio Millemusi di Portella Castanea, liberato dal box in cui si trovava, da un paio di settimane, per ricevere l'assistenza sanitaria e le cure necessarie che lo hanno rimesso in forma. Durante la degenza è stato seguito da Angela Spadaro, veterinaria e direttrice sanitaria del canile che è anche la sede messinese della Lega nazionale per la difesa del cane. Ma la bella notizia riguarda anche una fortunata coincidenza. L'adottante è una persona che già conosce e si era affezionato a Birillo, poiché lo incontrava spesso per strada e si fermava a coccolarlo portandogli cibo e acqua ed assicurandosi, per quanto possibile, del suo benessere. Un amore a prima vista si può dire.