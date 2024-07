Nuove nomine e avvicendamenti nell'arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela

Nuove nomine e avvicendamenti in seno all’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, rese note dall’arcivescovo Giovanni Accolla. Cambia l’equipe che si occupa della cura pastorale dei diaconi permanenti: a guidarla, in qualità di delegato arcivescovile, sarà don Giuseppe Brancato, parroco delle comunità di Maria SS. Addolorata e S. Bartolomeo a S. Marina Salina e Maria SS. del Terzito in Valdichiesa; membri della commissione diocesana per il diaconato permanente e i ministeri istituiti sono padre Marco Nasta parroco della comunità di San Domenico e il delegato arcivescovile per la Cattedrale padre Roberto Romeo. Ordinato sacerdote il 22 giugno 2002 da mons. Giovanni Marra, Brancato è stato alla guida della Caritas diocesana dal 2015 al 2018 e parroco della comunità San Paolo Apostolo di Camaro inferiore dal 2011 al 2015. Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di vice parroco nella basilica di San Sebastiano a Barcellona e parroco nelle comunità di Basicò e San Michele Arcangelo a Messina. Ad affiancare il presidente dell’Ipab Collereale mons. Nino Caminiti sarà, nella qualità di vice presidente designato, mons. Mario Di Pietro, parroco di San Giacomo. Don Damiano La Rosa è stato nominato amministratore parrocchiale della comunità Santa Maria Madre della Chiesa di Santa Margherita Marina in contrada Runci, a seguito della recente morte di padre Antonio Dino. A don Giuseppe Lonia, parroco della comunità di Sant’Elena, l’incarico di rettore della chiesa di Gesù e Maria del Buon Viaggio al Ringo; a don Alessandro Sframeli, cappellano di Collereale, l’incarico di cappellano di Casa Serena.