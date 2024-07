Messina, al Monte di Pietà “Donna Sarina contro i crackers”

Domenica 28 luglio alle ore 21:00, al Monte di Pietà si terrà il monologo “Donna Sarina contro i crackers”, spettacolo d’esordio della giornalista e scrittrice Rosaria Brancato con la regia di Vincenzo Tripodo. Rosaria Brancato porterà in scena una stand-up comedy dallo stile leggero e tagliente, descrivendo una società “sempre più incapace di rapporti reali, che ha posto in essere una rimozione collettiva di quanto accaduto in pandemia”.

Prodotto dall’associazione ARB lo spettacolo ha il Patrocinio del Comune di Messina assessorato allo Spettacolo e dell’Auclis (associazioni unite cultura lingua siciliana), sponsor Anpit Azienda Italia (Dipartimento donne d’impresa coordinato da Lidia Dimasi).