Itala Marina, il patrono San Giacomo portato in spiaggia per la tradizionale processione a mare

"E chiamamulu cu tuttu u cori,viva san Giacomo". È il giorno della festa grande a Itala Marina, il giorno in cui il santo patrono Giacomo, viene portato in spiaggia per la tradizionale processione a mare. Un legame di fede e devozione quella con l'Apostolo, che si celebra nel paese del comprensorio ionico un tempo sede di prestigiosa arcipretura come a Messina, nella vallata di Camaro, legando la città dello Stretto a Santiago di Compostela in Spagna. Con Giacomo pellegrini di fede, legati dal mare simbolo di vita e dal cammino che ognuno compie alla ricerca della propria dimensione esistenziale e di fede. Retto a spalla da un gruppo di 35 portatori con le loro pettorine rosse, il simulacro viene posto su un'imbarcazione con la quale attraversa tutto il litorale. Un corteo partecipato non solo dai fedeli ma anche dai pescatori del luogo con le loro barche e da quanti erano già in spiaggia a godere degli ultimi raggi di sole.

La processione a mare, accompagnata dalle bande di Itala superiore e Fiumedinisi, è stata preceduta dalla messa celebrata dal vescovo di Ventimiglia Sanremo mons. Antonio Suetta, alla presenza del sindaco Daniele Laudini. La festa di san Giacomo a Itala marina risale al 1976; dal 1992, per volontà di Santi Berlinghieri e Salvatore Cacciola, si è voluto istituire il corte a mare che da allora ha trovato nei successori dei due storici devoti nuova linfa.