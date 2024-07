I centisti del "La Farina Basile", la scuola che scopre i talenti, coltivando bellezza

Si chiude in bellezza la rassegna sulla maturità 2024 delle scuole messinesi: ultimo ma non ultimo, per gli eccellenti risultati conseguiti, l’Istituto d’istruzione superiore La Farina Basile che ha registrato 63 centisti, 21 dei quali con lode (37 cento e 15 lodi al liceo classico La Farina, 26 cento e 6 lodi al liceo artistico Basile) e una media generale più che soddisfacente per la dirigente Caterina Celesti, che riconosce a ciascuno dei suoi alunni, “grande sensibilità, impegno ed elevate capacità di confronto”. E’ stato un anno significativo ma carico di soddisfazione quello appena concluso racconta Celesti, che ama condividere con i ragazzi “ogni singolo istante di vita”: al di là del carico formativo, per lei la scuola è il luogo in cui “la comunità costruisce sogni, dove si impara l’arte del confronto, dell’ascolto, dove ci si comprende anche con uno sguardo”. Con le sue due anime, quella classica e quella artistica, entrambe capaci di intercettare le istanze dei giovani, il La Farina Basile è “una scuola moderna, al passo coi tempi”. Lo dimostra il boom di iscrizioni al classico rispetto al trend nazionale che continua a registrare un calo, così come la rilevanza dell’artistico, un punto di riferimento in città per la sinergia creata con le varie realtà istituzionali. Importante al classico l’attività di orientamento svolta con i dipartimenti dell’Università degli studi di Messina Dicam, Scipog e Giurisprudenza e con l’Ordine provinciale dei Medici (per le attività di potenziamento delle Stem) e degli Avvocati (che insieme alle Camere Penali hanno curato un importante Pcto sulla simulazione del processo). A queste si aggiungono le prestigiose collaborazioni con l’Ente Teatro, il Conservatorio Arcangelo Corelli e la Casa Circondariale di Gazzi insieme all’associazione culturale D’aRteventi di Daniela Ursino, con cui soprattutto gli allievi del liceo artistico hanno avuto modo di esprimere creatività e talento impreziosendo diverse iniziative con importanti realizzazioni (costumi e grafica). Anche quest’anno gli indirizzi delle due scuole (classico, Cambridge, triennio con curvature biomedica, giuridica e relazioni internazionali per il La Farina, architettura e ambiente, scenografia, pittura, oreficeria, design dell’arte e della moda, discipline scultoree per il Basile) sono stati caratterizzati da numerosi progetti e iniziative: il primo premio nazionale al concorso nazionale sui diritti umani promosso dalla Federazione italiana dei club per l’Unesco sul tema “Intelligenza Artificiale e il mondo che verrà”, il riconoscimento all’alunno del classico Pasquale Mollo quale migliore debater nazionale e quello al giornale d’istituto “Stoà”; e ancora “Nuovo spazio Margherita”, il progetto di riqualificazione del perimetro esterno all’ex ospedale Margherita promosso da Lions Messina e Asl, che ha visto il Basile alle prese con la creazione di murales così come per l’abbellimento degli ambienti interni del plesso Papardo dell’Istituto comprensivo Evemero da Messina, in collaborazione con il Comune. Sul fronte degli investimenti, grazie ai fondi del Pnrr sono state allestite un’aula immersiva al La Farina, un laboratorio di architettura al Basile e tutti gli ambienti sono stati arricchiti con dotazioni informatiche. Tra i progetti futuri, oltre alla collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina diretta da Nazzareno De Benedetto, in cantiere al La Farina un importante progetto con il coro giovanile Note Colorate, mentre al Basile è prevista all’inizio del nuovo anno scolastico l’inaugurazione dei pannelli perimetrali delle facciate esterne alle scuole Majorana e Antonello sul tema “Fiori dall’asfalto”, la sistemazione del Museo “Bonfiglio e Castagna” che sarà aperto e reso fruibile alla cittadinanza e ai turisti e la realizzazione di un giardino d’inverno. Di sogni nel cassetto la dirigente Celesti ne ha tanti che spera di poter realizzare, quello più bello però per lei è già diventato realtà: “il privilegio di condividere con la comunità di docenti e studenti dell’Istituto, e con la città tutta, percorsi di bellezza nel segno dell’inclusione!