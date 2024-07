I centisti del liceo Seguenza, una scuola sempre più proiettata all'inclusione e alla digitalizzazione

Anche per il liceo scientifico “Seguenza” i risultati conseguiti agli esami di maturità sono soddisfacenti: 59 i centisti 26 dei quali con lode su 300 diplomati, tutti con una buona media. Per la scuola diretta da Lilia Leonardi quello appena concluso è stato un anno fruttuoso: “gli studenti hanno affrontato un quinquennio straordinario, segnato dalla pandemia, che gli ha permesso di confrontarsi con una realtà inimmaginabile con grande spirito di resilienza, riuscendo a trasformare le criticità in opportunità di crescita”. A tracciare un breve bilancio è il vicario, Antonio Cammaroto, ripercorrendo i progetti e le iniziative portate avanti, prime fra tutte le “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” grazie al sostegno dei fondi Pnrr: sono stati circa 800 le studentesse e gli studenti destinatari di percorsi di mentoring e orientamento (quest’ultimo rivolto anche alle famiglie), potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, formativi e laboratoriali co-curricolari. Sul piano delle dotazioni digitali, sono stati potenziati diversi laboratori e circa 34 aule; tra i prossimi obiettivi, oltre a un corso di formazione rivolto al personale tecnico e a una maggiore apertura all’Intelligenza Artificiale, ci sono due importanti progetti che riguardano le Stem e il potenziamento linguistico, trasversale a tutti gli indirizzi (scientifico, scientifico con curvatura biomedica e Stem, con opzione scienze applicate, linguistico e artistico con indirizzo audiovisivo e multimediale). Una crescita significativa si registra anche nelle discipline sportive con particolare attenzione al Padel e alla Vela.