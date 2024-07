Una carica di energia, il giovane ambasciatore Marco Gervasi da Messina in Unione Europea

«L’impegno e l’energia per garantire a noi stessi e alle prossime generazioni un futuro possibile spero non si fermi mai». Marco Gervasi, economista energetico, messinese, classe 1996, ha raggiunto da poco un nuovo traguardo ed è stato nominato european young energy ambassador dalla commissione europea, nello specifico da Ciena, l’agenzia esecutiva per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, per il 2024-2025 insieme ad altri 30 giovani europei. Missione? Influenzare i nuovi commissari sulle tematiche della transizione energetica, proponendo soluzioni eque e giuste.

E sul tavolo ci sono già le prime idee che saranno consegnate: « Abbiamo presentato all'attuale Energy Commissioner Maros Zorovich – sottolinea il giovane – alcune proposte che faranno parte del nostro mandato. Tra queste: sostenere l'industrializzazione dell'Europa: incentivando la produzione di tecnologie per la transizione energetica e promuovendo pratiche di economia circolare. Vogliamo creare un ecosistema in cui le innovazioni verdi possano prosperare, supportando startup e Pmi nel settore delle energie rinnovabili. Riservare quote di partecipazione dei progetti di energia rinnovabile per i cittadini e le comunità: l'obiettivo è di coinvolgere attivamente le comunità locali e fare in modo che siano le prime a beneficiarne. Questo non solo favorisce l'accettazione sociale dei progetti, ma rafforza anche il tessuto sociale e economico delle comunità. E ancora incrementare la formazione sulla transizione energetica: per studenti e professionisti, supportando un dialogo tra istituti accademici e aziende per garantire che le nuove generazioni abbiano le competenze necessarie e che i professionisti possano rimanere competitivi. Crediamo insomma che l'educazione sia la chiave per una transizione energetica di successo».