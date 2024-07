Milazzo, lo chef Davide Guidara: «Io, ai fornelli per le nozze di Diletta»

Il primo momento “sliding doors” per Davide Guidara arriva molto presto. Ha 9 anni quando entra nella cucina di mamma – un’insegnante di lettere della provincia di Benevento, sposata ad un colonnello dei carabinieri originario di Messina, cresciuto tra le case popolari di via Santa Cecilia – e le dice: «Mamma, da grande farò il cuoco». E poco più di vent'anni dopo, Davide è uno dei più promettenti chef italiani, due stelle Michelin (una rossa e una verde, per la cucina vegetale che è il suo marchio di fabbrica), chef dell'anno 2023 sempre per Michelin, tra gli under 30 selezionati nel 2024 da Forbes per la categoria arte e cultura e tra gli under 40 della gastronomia secondo Fortune. E poi, come ci dice lo stesso Davide – ormai milazzese d'adozione sia perché a Milazzo ha mosso i primi passi da chef vero e proprio, sia perché a Milazzo ha trovato l'amore di Alessandra –, adesso è anche «lo chef di Diletta Leotta».

C’era lui, infatti, ai fornelli del matrimonio dell'anno, quello tra Diletta e Loris Karius, il 22 giugno scorso, nel “regno” di Davide, il Therasia Resort a Vulcano. Ed è da lì che parte il nostro “viaggio”: «È vero che noi siamo abituati ad una clientela alto-altissimo spendente – ci spiega –, ma in questo caso si trattava di clientela vip, cambiano alcune cose. A tutto il personale, ad esempio, è stato vietato l’utilizzo del telefono, lo lasciavamo alle 9 del mattino e lo recuperavamo a mezzanotte. È stata una delle clausole inserite nel pre-contratto, totalmente diverso rispetto al contratto di qualsiasi altro matrimonio, sia dal punto di vista economico, ovviamente, che come clausole aggiuntive. La sera prima del matrimonio c’è stato il white party ed eravamo tutti vestiti di bianco, anche questo previsto da una clausola. Alcuni di noi hanno dovuto noleggiare pantaloni bianchi o scarpe bianche».