Sul lungomare di Spinesante a Barcellona la spiaggia non ha barriere

Oggi sarà inaugurata l’area attrezzata per disabili sul lungomare di Spinesante. Si tratta di un servizio particolarmente apprezzato dai cittadini, che consente a tanti soggetti diversamente abili di poter usufruire della spiaggia e del mare con adeguata assistenza. Il Comune di Barcellona ha aderito con abbondante anticipo al bando emesso dall’Asp Messina “Mare senza Frontiere, stagione estiva 2024”, relativo ad un progetto mirato ad individuare in provincia tre comuni disposti a mettere a disposizione un tratto di spiaggia come luogo di incontro e di confronto e scambio tra famiglie, totalmente accessibile ai disabili con strutture e servizi dedicati.

Il servizio sarà espletato per 29 giorni lavorativi, osservando un giorno di riposo ogni lunedì, da parte della cooperativa Di.Mar. di Mascali (Catania). L’area attrezzata, impropriamente definita “lido”, sarà accessibile dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 e, oltre a lettini ed ombrelloni, si avvarrà delle preziose sedie job, necessarie per garantire l’accesso in acqua ai soggetti diversamente abili. I posti disponibili sono 18, ma è lecito attendersi che saranno molti di più gli “ospiti” dell’area, che si alterneranno in orari e giorni differenti. Il Comune di Barcellona sosterrà un costo finale di 15.000 euro.