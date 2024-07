I centisti del Maurolico Galilei: la scuola che unisce tradizione e innovazione

Sono ragazzi motivati e sensibili, ambiziosi, aperti alla conoscenza e al dialogo, responsabili e capaci di prendere parte al dibattito pubblico con grande padronanza di sé: per l’Istituto d’istruzione superiore “Maurolico Galilei” i risultati conseguiti agli esami di maturità confermano ancora una volta tutto questo. Sono 62 i centisti, 20 dei quali con lode (32 cento e 17 cento e lode al liceo classico Maurolico, 30 cento e 3 cento e lode al liceo scientifico Galilei) su quasi 200 iscritti. Quattro di loro - Federico Bevilacqua, Maria Concetta Pidalà, Sergio Pollino (Maurolico) e Massimiliano Maimone (Galilei) - hanno conseguito il doppio diploma Italia/Stati Uniti, grazie a convenzione con la Mater Academy High School di Miami; si tratta di un percorso privilegiato scelto da circa mille studenti di 120 scuole italiane, i quali proprio ieri hanno partecipato alla Graduation Ceremony che si è svolta al Palaolimpia di Verona. Un risultato “più che soddisfacente ma soprattutto meritato” per la dirigente Giovanna De Francesco, che riconosce a ciascuno dei suoi alunni “il merito di aver completato il percorso di studi quinquennale, segnato nei primi anni dalla pandemia, con grande impegno”. Adesso sono pronti a spiccare il volo forti di un bagaglio di conoscenze legate a tutte le discipline, da quelle filosofico/umanistiche e scientifiche, a quelle artistiche, sportive e sociali. Più che un percorso di studi è stato “un cammino di crescita personale" per i neo diplomati, molti dei quali hanno già affrontato e superato con successo i test di ammissione ai corsi di laurea universitari a numero chiuso. Una scuola dunque “che guarda al presente, rafforzando il legame con la tradizione attualizzata rispetto ai grandi cambiamenti epocali”: è questo il Maurolico Galilei, “che vanta un team di docenti “preparati e sempre pronti a mettersi in discussione” ha spiegato la dirigente precisando che “l’Istituto punta sulla qualità delle metodologie didattiche e di apprendimento”. Fondamentali si stanno rivelando, a tal proposito, i progetti Erasmus (in questi giorni un gruppo di docenti e studenti si trovano a Dublino) per un percorso di scambio e potenziamento nell’ambito delle discipline Stem. Un anno caratterizzato da tanto lavoro all’interno di percorsi curriculari e approfondimenti extra nei diversi ambiti (internazionalizzazione, e-twinning, robotica e informatica, scienze applicate, certificazioni linguistiche anche in latino); tanti i riconoscimenti conseguiti nei Certamina sia a livello locale che nazionale, nei concorsi letterari e di poesia, nei Giochi matematici. Tra i successi vanno menzionati il primo posto al concorso nazionale “Un giorno in Senato” indetto dal Senato della Repubblica con il Ministero dell’Istruzione e del merito e la partecipazione al torneo “Dire e contraddire” organizzato dal Consiglio nazionale forense grazie a un protocollo d’intesa con il suddetto Ministero (per il Maurolico), la vittoria al concorso “Progetti digitali” promosso dall’Ufficio scolastico regionale con l’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (per il Galilei). Grandi successi per entrambe le scuole anche sul fronte sportivo, con i riconoscimenti ottenuti nelle varie discipline, e su quello artistico con il coro del Maurolico diretto da Silvia Bruccini, dedito a un lavoro di promozione sociale attraverso il linguaggio musicale. Non meno importante l’impegno sul fronte sociale (carità, inclusione, contrasto alla violenza di genere) che ha visto i ragazzi impegnati in progetti di grande spessore anche internazionali come “Wall of Dolls - Il muro delle Bambole” e “Dona un giocattolo per accendere un sorriso” a fianco di realtà quali Unicef, Meter & Miles, Terra di Gesù e Banco alimentare. Sul piano degli investimenti, grazie ai fondi Pnrr e Pon oltre ad alcune dotazioni strumentali, le scuole si sono dotate di due aule immersive e di un laboratorio linguistico specifico nel plesso Gabelli dello scientifico di Spadafora. Per il prossimo anno scolastico previsto l’avvio dei lavori di restyling dello storico stabile del liceo classico sul corso Cavour, che costringeranno il trasferimento di circa dieci classi all’Istituto don Bosco. Il sogno nel cassetto della dirigente? “Una scuola sempre più all’avanguardia, ma a misura di giovane”…..proprio come il Maurolico-Galilei!