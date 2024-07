Ex studentesse e studenti dell’Istituto tecnico Borghese di Patti si ritrovano quarant’anni dopo

È il 1984: la Apple lancia il “Macintosh”, al cinema esce “C’era una volta in America”, Al Bano e Romina vincono il Festival di Sanremo, mentre il “Tetris” spopola tra i pionieri dei videogiochi. Nello stesso anno, a Patti gli studenti della VA Ragioneria dell’Istituto tecnico Borghese conseguono il diploma. Tra loro, Franco Coppola, Domenico Maiorana, Palma Tripoli, Rosetta Pellegrino, Rosa Guidara, Salvino Caleca, Domenico Giardina, Rina Martella, Tamara Baratta, Rosita Aloi, Tina Casella, Francesca e Antonella Lembo, Rosa Giuliano, Tony Muscarà, Nunzio Calcò, Nunziatina D’Agati, Rosalia Lembo, Lucia Bruno, Valeria Cottone, Graziella Narda e Giuseppe Piccione. Gli stessi che si sono ritrovati in un locale per una rimpatriata di classe. Ma quest’anno il “rendez-vous” ha assunto un sapore diverso: da quel diploma sono trascorsi 40 anni. Oggi sono infaticabili lavoratori, stimati professionisti, genitori e nonni amorevoli. Per una sera, sono tornati gli studenti del ‘84: pizza, birra e un immaginario album dei ricordi da sfogliare insieme, tra sorrisi, aneddoti e un pizzico di nostalgia.