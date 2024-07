“Diritti d’aMare”: a Messina è il giorno dello “Stretto Pride”

È’ il giorno dello Stretto Pride. Oggi, alle 16.30 a Piazza Antonello ci sarà il raduno per la manifestazione che sfilerà per le vie del centro cittadino, dal Corso Cavour alla Tommaso Cannizzaro, fino alla Via Garibaldi di ritorno verso Palazzo Zanca. L’edizione 2024 è all’insegna del claim “Diritti d’aMare”.

«L’Amministrazione del sindaco Federico Basile anche per questa edizione dello Stretto Pride è vicina e sensibile a dare il proprio contributo alle iniziative promosse per la celebrazione e difesa dei diritti della Comunità LGbtqia+ e ribadire l’importanza dei diritti civili, del rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio –, commenta l’assessora alle Pari opportunità del Comune Liana Cannata –. Il tema dell’uguaglianza sociale ci sta molto a cuore e per questa ragione siamo sempre attenti e presenti a sostenere la centralità dei diritti e garantire diritti uguali per tutte le persone in quanto segno di civiltà e progresso. È questo il nostro obiettivo di operare quanto più possibile con azioni volte a far crescere la consapevolezza sui diritti per il contrasto alle discriminazioni, garantire i diritti umani nella loro complessità con iniziative per promuovere le pari opportunità e favorire una cultura del rispetto reciproco», ha concluso l'assessora Liana Cannata.