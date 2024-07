Istituto Verona Trento Majorana, un polo tecnologico esclusivo: ecco tutti i centisti

Un polo tecnologico di grande prestigio, che da anni ormai dà lustro alla città: l’Istituto d’istruzione superiore “Verona Trento Majorana” è una scuola di saperi capace di intercettare talento e attitudini. Anche quest’anno i risultati della maturità confermano impegno e voglia di fare degli studenti, tanto quanto i docenti che si prendono cura della loro formazione con competenza: sono 38 i centisti 22 dei quali con lode, un risultato “più che ottimo” per la “visionaria” dirigente Simonetta Di Prima (come gli stessi suoi ragazzi amano definirla) consapevole del riconoscimento che la sua scuola nel tempo è riuscita a consolidare. E si sa, pur se il percorso di ogni singolo studente non è rappresentato dal voto numerico ma dal percorso di studi portato avanti nei cinque anni, i numeri del Verona Trento parlano chiaro: sono 1539 gli alunni dei due plessi, ai quali vanno aggiunti quelli del serale, più che raddoppiati rispetto allo scorso anno (da 70 a 167). “Ne abbiamo fatta di strada dal 2012 - quando gli iscritti erano poco più di 630 - ad oggi” racconta Di Prima, orgogliosa di aver lavorato soprattutto sull’inclusione e sulla parità di genere; l’istituto infatti, oltre a essere fra quelli con il maggior numero di studenti disabili (103, oltre ai 195 Dsa e Bes), ha visto crescere la frequenza femminile. “Una scuola non settoriale, capace di intercettare i bisogni dell’utenza stando al passo coi tempi”, come dimostra l’apertura ai temi della sostenibilità ambientale, in particolare nel settore efficientamento energetico (basti pensare a Meme, la prima auto elettrica realizzata dagli studenti e dai docenti del Verona Trento in Italia attraverso l'utilizzo di materiale di riciclo per ridurre l'impatto ambientale) e dell’affettività e gentilezza sviluppati nell’ambito dell’educazione civica e delle discipline umanistiche, spiega la dirigente. Quello che si è chiuso è stato un anno ricco di progetti e sinergie consolidate con varie istituzioni (il dipartimento d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, il Cnr, l’Arpa), ma anche con realtà nazionali che “testimoniano la capacità di affermarsi anche fuori dai confini locali”. Tante le partecipazioni a gare e concorsi regionali, nazionali e internazionali, nei quali studentesse e studenti si sono distinti: fra questi ricordiamo “Costruiamo il futuro con ST32ODE” promossa da STMicroelectonics, Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile promossa dalla rete E-Mobility, Gara nazione dell’Automazione, Concorso Intelligenza Artificiale Googledevfest, First Lego League, Olimpiadi di Informatica, First Tech Challenge di robotica, NAO Challenge, Campionati nazionali di Robotica, JuniorRoboCup, CyberOlimpiadi, RoboCup Junior, 15mo Toyota Tech School Contest, campioni provinciali di badminton e di pallavolo. E anche il prossimo anno si continuerà a lavorare sui macrofiloni “domotica”, “robotica”, “automazione”, “energia”, nei quali convergeranno tutti gli indirizzi curriculari. Abbiamo chiesto alla dirigente Di Prima qual è il successo del Verona Trento Majorana: “lavorare attraverso una leadership diffusa, democratica, orizzontale”, ha risposto, spiegando che pur sentendo la scuola una “sua” creatura, i risultati gratificanti sono “esclusivamente frutto del grande lavoro di squadra portato avanti con fiducia reciproca”.