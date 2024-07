A Messina il Nettuno lascia il suo trono per tuffarsi nello Stretto: il video diventato virale

Il Nettuno che lascia la sua storica location e si prende un attimo di relax con un tuffo nelle acque dello Stretto. E' il video che sta diventando virale in queste ore sui social network e che sta strappando più di un sorriso a tanti, messinesi e non.

A realizzarlo è stato Fabrizio Adamo, 54 anni, 3d artist della Pomona Pictures, società di comunicazione messinese che lavora prevalentemente con l’estero, realizzando anche documentari per BBC e NBC.

«Si tratta di un nuovo tipo di comunicazione che sta andando molto di moda in questo periodo, si chiama Fake out of home», spiega Fabrizio che di questo video, realizzato così per gioco, ha curato tutto il processo produttivo, dalle riprese al tracking della scena, alla rimozione del Nettuno e poi all’integrazione mentre corre e si tuffa al mare.

«Quanto tempo per un lavoro del genere? Una settimana circa, soprattutto di lavoro in compositive».