I centisti del Minutoli-Quasimodo-Cuppari, la scuola che orienta al mondo del lavoro

Che gli Istituti tecnici e professionali non siano “scuole di serie B” è ormai evidente, soprattutto se si considera che i giovani, sempre più numerosi, scelgono con grande motivazione questi percorsi di studio. A confermarlo, anche quest’anno, gli esiti della maturità dell’Istituto d’istruzione superiore “Minutoli” che ha registrato 23 diplomati con il massimo dei voti, 10 dei quali con lode, e una buona media generale. A questi si aggiungono i primi dieci diplomati del corso di specializzazione in “Viticoltura ed enologia” che permette di conseguire la qualifica professionale di enotecnico ottenuta al termine dell’anno aggiuntivo al quinquennio dell’articolazione “viticoltura e enologia” dell’indirizzo Agrario; una figura particolarmente richiesta nello specifico settore economico, che consente di sovrintendere alla filiera enologica, dalla coltivazione della vite e la raccolta dell’uva, all’imbottigliamento del prodotto ottenuto nell’ambito di produzioni enologiche a elevato standard qualitativo. Gli studenti - alcuni dei quali sono già destinatari di importanti offerte di lavoro - hanno ricevuto i complimenti della commissione che ha visto tra i componenti l’imprenditore Nicola Gumina di Assoenologi; durante il percorso di studi hanno avuto la possibilità di confrontarsi attraverso attività pratiche (400 delle 900 ore previste dal piano didattico) con realtà imprenditoriali affermate sul territorio, fra le quali l’azienda agricola biologica Caravaglio di Malfa Salina. E’ orgoglioso del lavoro svolto dalla comunità (studenti e docenti) che guida da 17 anni il dirigente Piero La Tona, pronto a smentire le numerose voci susseguitesi negli ultimi mesi sull’ipotesi della nomina a dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale: “Amo la scuola, amo questa scuola e la possibilità di progettare con e per i ragazzi”, ha detto sereno. Per l’Istituto distribuito su tre plessi - il Minutoli a Fondo Fucile, il Quasimodo a Gazzi e il Cuppari a San Placido Calonerò - è stato un anno di progettazione legata agli investimenti dei fondi del Pnrr. Sono stati completati i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico del Minutoli, del progetto Agricoltura 4.0 e del Laboratorio di chimica e analisi delle acque e del vino al Cuppari, di quattro aule immersive (due al Minutoli, una al Quasimodo e una al Cuppari) e di altre 44 innovative (18 più 18 al Minutoli e Quasimodo e 8 al Cuppari). Oltre alla ristrutturazione della palestra del Quasimodo, tutti e tre i plessi sono stati dotati delle Casette dell’Acqua fornite dall’Amam e di laboratori del benessere con 40 cyclette. Tra i nodi da sciogliere a settembre, resta la collocazione degli alunni di San Placido Calonerò per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori di posa del pavimento radiante nella cucina/refettorio e la ristrutturazione dei chiostri con il colonnato, dei corridoi e di alcune aule. Tra le novità all’interno del piano dell’offerta formativa, dal prossimo anno scolastico sarà attivato il percorso quadriennale per gli indirizzi “Costruzione, ambiente e territorio”, “Turistico” e “Biotecnologie ambientali”: gli studenti che lo sceglieranno (sono state formate tre classi, una per ciascun indirizzo), avranno la possibilità di anticipare di un anno il diploma, lavorando molto di più sul profilo pratico. Una grande opportunità, ha spiegato La Tona, sostenuta dalla sottoscrizione di partenariati con gli Istituti tecnici superiori di Enna (che si occupa di efficientamento energetico), “Volta” di Palermo (che garantisce l’acquisizione di competenze per i profili di biotecnologo della qualità, informatico biomedicale e tecnico specialista biomedicale) e “Fondazione Archimede” di Siracusa (che si occupa di tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali per il turismo in Sicilia); con quest’ultimo sarà avviato un percorso di ospitality management al Minutoli; agli Its si aggiungono sei aziende e tre Enti di formazione professionale che sosterranno il percorso di studi dei ragazzi.