Messina, Stretto Pride 2024, al via da oggi le iniziative: sabato 20 il raduno a Piazza Antonello

Da oggi, lunedì 15 luglio, il drappo colorato con le sette bande dell’arcobaleno sarà esposto dalla balconata di Palazzo Zanca e da stasera, grazie al supporto tecnico del servizio comunale Politiche energetiche, il Comune sarà illuminato sino al 21 luglio di luci arcobaleno, in occasione della settimana dedicata all’evento Stretto Pride di Messina, edizione 2024. L’Amministrazione comunale manifesta così l’accoglimento della richiesta del Comitato Stretto Pride, oltre a patrocinare l’evento che si terrà sabato 20 luglio. Il raduno come da programma è previsto alle 16.30 a piazza Antonello; seguirà la partenza del corteo all’insegna del claim “Diritti d’aMare” che sfilerà lungo le vie del centro città e arrivo a piazza Unione Europea.

“L’Amministrazione del sindaco Federico Basile anche per questa edizione dello Stretto Pride è vicina e sensibile a dare il proprio contributo alle iniziative promosse per la celebrazione e difesa dei diritti della Comunità LGBTQIA+ e ribadire l’importanza dei diritti civili, del rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio”, ha commentato l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata. “Il tema dell’uguaglianza sociale ci sta molto a cuore e per questa ragione siamo sempre attenti e presenti a sostenere la centralità dei diritti e garantire diritti uguali per tutte le persone in quanto segno di civiltà e progresso. È questo il nostro obiettivo di operare quanto più possibile con azioni volte a far crescere la consapevolezza sui diritti per il contrasto alle discriminazioni, garantire i diritti umani nella loro complessità con iniziative per promuovere le pari opportunità e favorire una cultura del rispetto reciproco”, conclude l'Assessora.

Anche Atm SpA ha aderito alla promozione di iniziative per lo Stretto Pride. L’Azienda Trasporti di Messina manifesta la propria adesione attraverso la collocazione nelle pensiline smart dislocate nelle varie zone della città di manifesti con i colori dell’arcobaleno sui quali è riportata la scritta “Il nostro amore in continuo movimento”. Lo slogan scelto da Atm SpA oltre che in lingua italiana è riprodotto sui manifesti in tutte le lingue del mondo.