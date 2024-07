Messina, la scelta controcorrente di Angela Marino: consacrata nell'Ordo Virginum

Cosa spinge una donna in carriera, appagata dagli affetti familiari e dalle amicizie a vivere per tutta la vita la verginità consacrandosi a Cristo? Una scelta apparentemente anacronistica e per questo straordinaria, se contestualizzata nella quotidianità dell’ordinario. Come quella di Angela Marino, 50enne originaria di Reggio Calabria ma messinese di adozione, consacrata nell’Ordo Virginum dall’arcivescovo Giovanni Accolla nella chiesa parrocchiale di Ganzirri. E’ qui che Angela, associata di fisiologia al dipartimento Unime Chibiofarm di Papardo, approda - dopo anni di pendolarismo - nel 2009, lo stesso anno d’inizio del mandato pastorale di padre Antonello Angemi, abile nell’intercettare quel germe di vocazione non nuovo in famiglia (il fratello della mamma di Angela, Giuseppe Romano, era stato parroco a Ritiro) che si sarebbe sviluppato solo nel 2020, durante la pandemia. Angela inizia a frequentare la parrocchia di san Nicola spinta da alcuni colleghi, benchè anche a Pellaro fosse ben inserita nella comunità di origine (Santa Maria del Lume), tra le fila dell’Azione cattolica diocesana dalla quale ha imparato “l’apertura all’ecclesialità”. Un cammino di fede in sordina il suo - preceduto da esperienze sentimentali non compiute nella famiglia che tanto desiderava e da un’esperienza professionale negli Stati Uniti - nato dalla vicinanza con il padre spirituale don Antonino Sgrò, direttore dell’Istituto teologico di Reggio. Fu lui a parlarle per la prima volta dell’Ordo Virginum, una condizione di speciale consacrazione sostenuta anche dall’ex attrice Claudia Koll, diversa dalle forme di vita religiosa in seno a congregazioni o istituti, senza segni distintivi esteriori e radicata nei vari contesti familiare, lavorativo, parrocchiale.