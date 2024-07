L'impresa di Roose sullo Stretto? Sessant’anni fa un altro record: un “Maggiolino” compì la traversata

I casi della Storia... Circa 60 anni fa Messina stava vivendo un altro momento entusiasmante legato a una traversata originale e straordinaria dello Stretto. In quell’estate del 1964 non si alzavano gli occhi per ammirare un funambolo strabiliante come Jaan Roose, ma si applaudiva un audace provetto “navigatore” altoatesino di Merano, il trentenne Bent Schlesinger (che condusse l’impresa assistito, a quanto scrive il quotidiano, dall’ispettore tecnico Alfonso Turtura), che a bordo di un Maggiolino “tutto matto”, classe 1959, adattato a mezzo anfibio raggiunse – il 25 giugno 1964 (preceduto da una “prova” nei giorni precedenti) – dalla Calabria, Cannitello le coste peloritane di Ganzirri, accolti da grande folla e entusiasmo.

La “Gazzetta” dedicava due articoli con alcune foto all’impresa, davvero unica e sorprendente, compiuta dalla berlina Volkswagen 1200 a tetto apribile in versione anfibia, che ha percorso 7 km in 38 minuti; ad un regime di circa 1800 giri al minuto, il motore ha permesso una velocità oraria di crociera prossima alle 4 miglia marine, con le ruote anteriori che avevano la funzione di timone, mentre la spinta era data da un’elica sulla puleggia fissata all’albero motore con supporto sul paraurti posteriore. L’impresa fu anticipata da un annuncio in Cronaca: “Una Volkswagen di serie solcherà domani 25 corrente lo Stretto di Messina la partenza avverrà da Cannitello alle ore 8 e l’arrivo a Ganzirri (pressi Go kart) verso le 8,30”…