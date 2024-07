Archimede, anche quest'anno boom di centisti per il liceo scientifico messinese

Anche quest’anno il liceo scientifico Archimede è la scuola messinese che registra il maggior numero di centisti: sono ben 75 e di questi 34 con lode. “Un risultato straordinario” se si considera - spiega la dirigente Laura Cappuccio - oltre all’elevato numero di studentesse e studenti che frequentano la scuola, l’impegno costante condotto nel corso del quinquennio. “Sono giovani brillanti e sensibili, attivi nel dibattito pubblico, capaci di ascoltare e interagire con gli altri con grande spirito di umiltà, ma soprattutto affamati di conoscenza”: una “comunità/famiglia quella dell’Archimede, che sente forte il senso di appartenenza” non come status simbol, ma come legame reciproco, uno spazio di arricchimento nel quale anche i docenti ricevono tanto quanto ciò che generosamente riescono a dare agli alunni. E se da una parte c’è tanta soddisfazione e senso di orgoglio per la dirigente nel sapere che ognuno di loro sarà capace di portare alto il nome dell’Istituto e della città, dall’altra c’è “il dispiacere di lasciare andare quelle persone speciali”. Per l’Archimede quello che si è concluso è stato un anno di intenso cammino: la dislocazione di 13 classi al San Luigi (che sicuramente sarà necessaria anche nel prossimo anno scolastico) per esigenze legate ai lavori di messa in sicurezza dello storico stabile di viale Boccetta non ha impedito che l’attività didattica si svolgesse serenamente. Sul piano dell’ammodernamento, importante la creazione di ambienti funzionali al lavoro svolto soprattutto nell’ambito delle Stem, ma anche per quanto riguarda i laboratori di Fisica e la biblioteca, dotata di terminal pc. Un anno di grossi traguardi per i ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Informatica e ai Campionati nazionali di Debate sia in lingua italiana che inglese, aggiudicandosi le finali. Oltre al Piano Estate, che si prolungherà nei prossimi mesi proponendo fra le altre anche attività sportive come il canottaggio, tra i progetti di più ampio respiro c’è stato quello di cinema, che ha visto la realizzazione del cortometraggio “Il bosco delle lepri” curato dal regista Gabriele Calogero, approdato alla seconda edizione del Balòss Milan Junior Film Festival che la dirigente spera di poter replicare con il supporto di finanziamenti. Quali sono gli obiettivi futuri? Di fatto quelli che Cappuccio si è prefissata sin dal primo giorno del suo arrivo al liceo: “avere una scuola sempre più vicina alle esigenze dei singoli, dando spazio alle innovazioni delle metodologie didattiche, funzionali prima di tutto allo svolgimento delle attività curriculari”.