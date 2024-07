Messina si prepara a celebrare la Madonna del Carmine

E’ uno dei culti più sentiti quello alla Madonna del Carmelo, che accomuna tante comunità messinesi, ma è in città soprattutto, nel santuario. parrocchia a lei intitolato, che la devozione continua a vivere e ad attualizzarsi nell’impegno di carità e accoglienza che il parroco don Gianfranco Centorrino porta avanti. Il 16 luglio prossimo, giorno della festa, tutta la comunità, il Terz’ordine carmelitano, i tanti fedeli che ogni giorno frequentano il santuario faranno festa insieme a Maria. E’ in corso la novena in preparazione ai solenni festeggiamenti, nel corso della quale tanti gruppi parrocchiali si alternano nell’animazione quotidiana: domenica 14 in particolare, sarà celebrata la Giornata della Vita consacrata: a presiedere la messa delle 18,30, alla quale parteciperanno tutte le fraternità secolari diocesane sarà l’assistente fra Alberto Foti del Terz’ordine regolare. Lunedì 15 luglio vigilia della festa il primo dei due solenni pontificali alle 18,30, presieduto da mons. Baldo Reina, vice gerente per la diocesi di Roma; il vescovo agrigentino da qualche mese ricopre l’incarico di vicario generale di Papa Francesco, a seguito della nomina del cardinale Angelo De Donatis a penitenziere maggiore.