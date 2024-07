Aurora Fly Dance di Messina brilla nel Campionato Nazionale CSEN

Raggiungono il titolo di Campionesse Nazionali Alice Romano , che ottiene il 1° posto nell'amaca aerea dilettanti U14, aumentando il suo livello tecnico in pochissimi mesi, e Sofia Castriciano , che conquista il 1° posto nell'amaca aerea emergenti U14 con un punteggio eccezionale, collocandosi tra le prime 10 migliori atlete di tutta la competizione, considerando tutte le categorie, età e livelli tecnici. Insieme, Alice e Sofia raggiungono una 3° posizione nel cerchio aereo double, interpretando i pesciolini Nemo e Dory .

Sette le atlete in gara qualificate al Nazionale dopo aver raggiunto il podio nelle competizioni della Coppa Calabria e nel regionale a Palermo : nelle discipline dell’amaca, cerchio e tessuto aereo, si sono distinte Sara, Alice, Sofia, Marta, Laura, Chiara e Monica , allenate dall’insegnante Aurora Zagami .

Grande soddisfazione per la società Aurora Fly Dance di Messina al rientro dal Campionato Nazionale CSEN , che ha visto sfidarsi 1.400 atleti nelle discipline aeree e della pole dance.

Sofia vince anche il 1° posto all' International Competition in categoria B e Alice vince il 1° posto alla Performance Cup in categoria avanzato. Ottiene anche una 3° posizione Chiara Abate nell'amaca aerea U10 e una 3° posizione Sara Castrovinci nella categoria cerchio aereo U18, superando numerosissimi sfidanti grazie anche alla collaborazione coreografica di Cecilia Caristi.