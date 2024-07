Quel “puntino nero” sperso nel nulla: l’emozione straordinaria e unica di Jaan Roose, lassù ma anche quaggiù

A un certo punto è apparso. Un puntino nero, nel mezzo preciso del nulla, dentro la foschia che dorava e nascondeva lo Stretto. «Eccolo, eccolo», correva di bocca in bocca, tra il popolo eterogeneo della spiaggia messinese di Faro. Da giorni noi strettesi e faroti d’adozione ci esercitavamo per riuscire a scorgere almeno il filo, o meglio la fettuccia miracolosa (meno di due centimetri, larga quanto il cinturino d’un orologio) sulla quale Jaan Roose doveva camminare per 3.660 metri, sospeso nel nulla, in balia di vortici e capricci della speciale meteorologia dello Stretto (qui non sono venti, è Eolo; qui non sono correnti, è Cariddi...).

Anche quella fettuccia si nascondeva, si negava nel cielo che era via via fosco limpido rannuvolato luminoso, come sempre qui. Ieri mattina c’era quest’oro diffuso, e quell’effetto per cui le sponde erano poco chiare, più distanti – che la distanza nello Stretto, come tutti sanno, è mutevole e incalcolabile. Saranno anche, nel punto più vicino (quello dell’in-construendo Ponte), 3.300 metri, ma noi sappiamo che possiamo perderci di vista o ricongiungerci, con la costa calabrese, anche più volte al giorno. Ed era propizio, che fosse così: il vento che spazza e fa nitide le cose (le finestre dell’altra sponda che puoi quasi aprire, se ti sporgi) non sarebbe stato adatto all’impresa.