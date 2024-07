I maturi del liceo Bisazza, la scuola messinese che scommette sul legame con il territorio e lo spirito di partecipazione

Senso di appartenenza, legame con il territorio, spirito di partecipazione: sono questi i pilastri sui quali il liceo “Bisazza” ha costruito la nuova essenza di scuola: “una comunità nella quale docenti e studenti operano in sinergia perseguendo degli obiettivi comuni che vanno ben oltre la formazione dei saperi”. Ci tiene particolarmente la dirigente Giovanna Messina a sottolineare questi aspetti, ancor prima di commentare con orgoglio gli esiti dell’esame di maturità: 36 centisti 12 dei quali con lode, su un totale di 155 diplomati nei cinque indirizzi (linguistico, scientifico, scientifico con opzioni scienze applicate, scienze umane e scienze umane con opzione economico-sociale). Un ottimo risultato che rispecchia le capacità dei ragazzi e il costante impegno profuso: dalla recitazione alla musica, dalla sostenibilità ambientale all’inclusione sociale, per il liceo sito sul viale Annunziata l’anno scolastico appena concluso è stato particolarmente fruttuoso. A partire dalle innovazioni tecnologiche: grazie ai fondi del Pnrr, oltre ad aver dotato tutte le aule di lavagna digitale e pc, i laboratori di informatica sono stati arricchiti di tutte le strumentazioni necessarie anche per la didattica delle discipline Stem. Oltre ai concerti all’ospedale Papardo e al sacrario di Cristo Re e l’attività formativo musicale con la Filarmonica Laudamo, importante in ambito naturalistico il progetto con l’Area marina protetta di Capo Milazzo e la collaborazione con l’oratorio San Matteo di Giostra dei padri salesiani, dove gli alunni hanno svolto attività di doposcuola. Tra i progetti, una nota a parte merita “Siciliane d’Oriente” (non ancora concluso), con il quale l’Istituto partecipa al “Bando Siae_Formazione e promozione culturale nelle scuole”, coinvolgendo circa 50 studentesse e studenti e oltre dieci figure professionali interne ed esterne. Il percorso, coordinato dalla docente Dalila Tassone con il regista Salvo Presti nelle vesti di responsabile scientifico - arricchito da moduli formativi (seminari e masterclass) e attività di promozione culturale (uscite sul territorio, proiezioni cinematografiche) - è finalizzato alla “realizzazione di suggestivi ritratti documentari sull’Annunciata di Antonello da Messina, Eustochia Calafato e Monica Vitti, volti generati nella Sicilia d’Oriente, ma che, attraversando il tempo e lo spazio, sono divenuti universali, incarnando nelle fibre delle loro stesse immagini il Femminile e le sue declinazioni culturali”, come la stessa docente ha spiegato. Qualche giorno fa la scuola ha vissuto un momento importante con la partecipazione alla Giornata della donazione che si è svolta a Palazzo dei Normanni a Palermo, a conclusione di una campagna di formazione/sensibilizzazione sulla donazione del sangue e degli organi promossa dal Centro regionale sangue e trasfusionale della Regione Sicilia: il 30% degli alunni del Bisazza sono donatori di sangue, una “risposta gratuita e consapevole fondamentale per tutta la comunità cittadina e non solo” ha detto la dirigente, che in quella sede ha sottolineato “la responsabilità della scuola nell’educare alla cultura del Dono, che è anche cultura del Bello”. “La bellezza - ha detto infatti Messina - è nelle parole immortali della letteratura, nella perfezione naturale dei teoremi, nella nitidezza del pensiero filosofico, nella ricorsività dei fenomeni chimici o fisici, ma anche nella condivisione quotidiana di emozioni, nella promozione dei talenti, nell’accettazione dei fallimenti, nella valorizzazione delle diversità, nella solidarietà del gruppo, nella costruzione di amicizie indissolubili, nell’assunzione di responsabilità quale capacità di risposta alle proprie azioni e alle loro conseguenze”. Tra i sogni nel cassetto della dirigente, c’è il completamento della palestra - i cui lavori dovrebbero essere completati entro due anni - che “consentirà una maggiore apertura al territorio.