Messina, quanto entusiamo a Giostra per Maria Ausiliatrice. Fuochi d'artificio dal pomeriggio a notte fonda

E’ festa di popolo, devozione e senso di appartenenza, legame a colei che nel disagio è pronta a stringere nel suo abbraccio tutti i suoi figli: per la comunità di San Matteo retta dai padri salesiani e tutto il rione di Giostra la festa in onore di Maria Ausiliatrice è un momento identitario forte che anche quest’anno si è rinnovato. Qui i giovani e le famiglie hanno trovato grazie alla presenza dei figli di Don Bosco un’oasi di riscatto, facendosi promotori insieme a loro di bellezza e di bene.

La statua in legno della Madonna opera di alcuni maestri di Ortisei, restaurata nel 2018, ha sfilato per le viuzze e le strade del rione, retta da un gruppo di portatori coordinati da Nino Libro, che insieme ai consiglieri della quinta Circoscrizione Andrea Zumbo e Giovanni Bucalo hanno curato nei dettagli il percorso; nutrita la partecipazione dei vari gruppi salesiani, alcuni provenienti anche da altre parti della Sicilia come Trecastagni. “È bello - ha spiegato il parroco don Giuseppe Cutrupi che è anche il direttore della casa Salesiana di Giostra - vedere con quanta gioia ammalati, anziani, sofferenti attendono il passaggio di quella statua sotto le loro finestre con gli occhi colmi di commozione”.