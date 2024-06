"Overdose d'amore" per 10 vincitori del concorso Gazzetta-Rtp: il sogno di incontrare Zucchero è realtà

E c’è Giovanni che da Vibo Valentia ha viaggiato per poter guardare in faccia Zucchero e ringraziarlo per la sua musica che spesso è stata colonna sonora della sua e di tante vite. E ci sono ancora Mario , Patrizia , Maria , Giuseppe , Marcella , Pasquale e Massimo : sono i dieci vincitori del concorso che ogni anno grazie a Gazzetta del Sud ed RTP , consente ai nostri lettori di poter andare al concerto di alcuni dei grandi nomi della musica italiana di scena allo stado “Franco Scoglio” e soprattutto di poterli incontrare in un meet & greet che si tiene poco prima del concerto.

C’è Alessio che il musicista lo fa nella vita e sognava di poterlo con raccontare un giorno a uno dei suoi autori preferiti , c’è Ignazia che viene da Palermo e non si sarebbe fatta scappare questa occasione per nessun motivo al mondo.

In passato grandi emozioni per gli incontri con Jovanotti, Ligabue, i Negramaro, i Pooh, Laura Pausini, i Pinguini Tattici Nucleari: e il leit motiv ieri si è ripetuto per Zucchero, poco prima dello show. Foto di gruppo, autografi, abbracci: un campionario di emozioni per chi con Zucchero e con la sua musica è cresciuto e ha imparato ad amare uno dei più grandi artisti della nostra musica. Un premio dopo essere stati selezionati per aver posto domande pertinenti, simpatiche e complete (le domande e le risposte di Zucchero sono state pubblicate sul nostro quotidiano e sono ancora online sul nostro sito).

L’incontro è stato antipasto dello show “Overdose D'Amore World Tour” (titolo scelto in onore dei 35 anni dalla pubblicazione dell'omonimo singolo) passato come detto ieri sera dallo città dello Stretto dopo il debutto alla Royal Albert Hall a fine marzo, il giro americano e la tappa di Casablanca. Una scelta - quella di tornare negli stadi perché «mancavo da tantissimo tempo» – ha detto Zucchero – «una sfida, nuova e necessaria».