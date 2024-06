Italia-Svizzera, al Giardino Corallo sul maxi schermo anche oggi pomeriggio

Cambia solo in parte il programma del Giardino Corallo, dove per iniziativa di Development, vengono proiettate la sera le gare degli europei. In occasione di Italia-Svizzera valevole per gli ottavi di finale, l'appuntamento esta confermato anche se il fischio d'inizio sarà alle 18. Non ci sarà invece il prepartita con ospiti sul palco, ma dall'avvio di gara, è stato verificato negli ultimi giorni, nell'area di via Boner ci saranno l'ombra ed anche una gradevole brezza a rendere gradevole la presenza degli appassionati della nazionale di calcio. Come avvenuto nelle tre serate del girone di qualificazione quando il Giardino Corallo è stato completamente gremito.