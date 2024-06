Un Corner Lis per i passeggeri sordi, l'iniziativa inclusiva di Caronte & Tourist con l'Ente nazionale sordi

Si chiama “Corner Lis”, la nuova iniziativa realizzata dal Gruppo Caronte & Tourist con l’Ente nazionale sordi di Messina, rivolta ai passeggeri con deficit sensoriale uditivo, presentata oggi 27 giugno nell’auditorium aziendale. “Un mare di ascolto” è l’immagine scelta per il servizio grazie al quale un interprete della Lingua dei segni italiana sarà contattabile tramite messaggio o videochiamata, su Whatsapp, FaceTime e Telegram, per fornire ai passeggeri sordi ogni informazione utile circa le prenotazioni, l’acquisto di un biglietto e il viaggio in nave. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 20:45; l’utente dovrà inviare un messaggio e sarà ricontattato dall’operatore Lis in videochiamata entro 24 ore. In caso di assenza di copertura di rete o eccessivo traffico telefonico, il cliente sarà ricontattato entro la stessa giornata, e non oltre 24 ore dalla richiesta.

“La valorizzazione delle diversità e l’inclusione sono per il Gruppo Caronte & Tourist un impegno prioritario. Crediamo nella necessità di un ambiente di lavoro stimolante, non discriminatorio, rispettoso di ogni forma di diversità, partecipativo e ispirato a principi di correttezza, libertà e dignità nei rapporti interpersonali. Ma soprattutto crediamo nella universalità e nella inevitabilità di questi principi”, ha commentato l’amministratore delegato Pietro Franza.

Tra i deficit sensoriali la sordità non è tra quelli immediatamente percepibili all’esterno, con la conseguenza che, pur avendo un impatto trasversale sui soggetti che ne sono portatori, è riconoscibile solo al momento di una comunicazione diretta.“L’OMS stima che 466 milioni di persone nel mondo siano affette da ipoacusia. In Italia sono circa 5 milioni, con il 20% di casi severi o medio-gravi”, ha ricordato Santi Cuzzupè, formatore interprete madrelingua Lis, spiegando che la sordità non colpisce solo l’udito ma influenza la capacità di comunicare, creando potenziali condizioni di solitudine e isolamento sociale e che “il Gruppo C&T, attento all’inclusione sociale, ha attivato il Corner LIS a distanza per offrire piena fruibilità dei servizi alle persone sorde, rispettando il loro canale comunicativo naturale”.