Artigianato e devozione, l'opera delle Ricamatrici per amore del Signore di Cumia

Si sono ritrovate insieme per caso, unite dalla passione per il ricamo e il cucito e l’amore per la chiesa di Cumia Superiore intitolata a Santa Maria Annunziata, loro seconda casa. Sono le “Ricamatrici per amore del Signore”, un gruppo affiatato di signore che ogni giorno si ritrova nel piccolo laboratorio artigianale allestito nei locali parrocchiali, per dar vita a manufatti (tessuti per arredo sacro, per la casa, ricami vari) di particolare bellezza. Nei giorni scorsi le artigiane sono state protagoniste di un’esposizione all’interno dello spazio polifunzionale “E-si-sto!” di Villa Dante, promossa dalla Fidapa Messina Capo Peloro. Tanti i messinesi che tra un giro e l’altro hanno potuto ammirare i manufatti; una bella esperienza per tutte, hanno dichiarato la coordinatrice del gruppo Maria Barrilà e la presidente della Fidapa Annamaria Argento. Nel corso dell’anno le ricamatrici sono solite organizzare piccoli eventi anche in paese nel corso delle quali è possibile avere i tessili realizzati a fronte di libere offerte che servono per il restauro della chiesa. Presente anche il parroco don Giovanni Lombardo che ha ringraziato le socie e la presidente per l’iniziativa che ha permesso così di far conoscere una delle tante attività della parrocchia attraverso la quale si cerca di diffondere l’arte del ricamo fra le giovani generazioni.