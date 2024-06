Donata alla Croce Rossa di Messina una nuova ambulanza. Assegnate le benemerenze ai volontari

Valori sperimentati durante la pandemia, quando a causa dell’emergenza sanitaria, solitudine e mancanza di ascolto sono state l’esito nefasto dell’isolamento forzato : è grazie al grande cuore dei tanti angeli silenziosi di associazioni, enti e privati, entrati a far parte della rete virtuosa costruita dalle istituzioni se quel tempo di dolore e disperazione è diventato occasione di riscatto. A tutti loro il grazie del comitato provinciale della Croce Rossa, racchiuso nelle benemerenze de “Il tempo della gentilezza” conferite per l’impegno profuso nelle varie attività di volontariato, sostegno e collaborazione.

Ieri pomeriggio la cerimonia nell’Aula Magna del Rettorato, presieduta dalla rettrice Giovanna Spatari e del presidente del Comitato di Messina Antonio Chimicata; con loro la vice presidente Franca Melita e l’ispettrice delle infermiere volontarie del Comitato Adele Vermiglio. Una sinergia proficua quella fra Università degli Studi di Messina e Croce Rossa, che “durante la pandemia ha consentito di gestire le emergenze in maniera sicura, consentendo di portare avanti diverse iniziative legate alla sicurezza personale e collettiva”, ha detto Spatari, grata all’Organizzazione per l’impegno profuso. “Garantire l’assistenza a persone e famiglie in difficoltà, supportandole nelle situazioni di vulnerabilità quotidiana, legate a cambiamenti sociali, economici e ambientali”: è questa la mission della Cri ribadita da Chimicata che ha ringraziato quanti, giorno per giorno, “garantiscono con la loro presenza assistenza e prossimità”. Nel corso della cerimonia, alla quale ha partecipato il neo presidente regionale della Croce Rossa Sicilia Stefano Principato, sono state consegnate le Croci di anzianità per il servizio prestato con immane dedizione.