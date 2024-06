Patti Street Food, oggi il gran finale. Sul lungomare una ‘rambla del gusto’ e stasera la premiazione

Gran finale per il ‘Patti Street Food’ - sapori d’estate, con la no stop domenicale, oggi, dalle 11.30 all’1. Ancora un giorno, quindi, per gustare le 28 specialità del miglior cibo da strada, prima della premiazione di questa sera degli street fooder più apprezzati dai visitatori. Un appuntamento sul quale il Comune di Patti ha puntato cosciente del successo di presenze che, un evento così, porta nel comprensorio. “La validità del nostro format - spiega Alberto Palella, founder di Eventivamente - è collaudato e anche l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ha deciso di supportare l’iniziativa ‘Sapori d’estate’ con un contributo attraverso l’associazione ‘Terra e Sole’ Oggi, dunque, il grande epilogo sul lungomare di Patti che, da giovedì si è trasformata in una grande ‘rambla del gusto’, insieme all’ottima musica live e i dj set che caratterizzano i format di ‘Eventivamente’. Sono tante le specialità che i visitatori stanno apprezzando, da quelle salate ai dolci, dalle più classiche tipicità alle novità esclusive. Ieri sera boom di visitatori, per un sabato che ha regalato emozioni e la possibilità di stare insieme a ragazzi, anziani e famiglie nello spirito della più sana, tranquilla e allegra condivisione e socialità. Stasera dalle 23, dal palco, saranno decretati i vincitori dell’edizione 2024, più una serie di premi speciali assegnati dall’organizzazione in base alla proposta, alla ricerca del prodotto presentato.