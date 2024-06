"Libri per tutti". Nella sede dell'Ordine delle Professioni sanitarie di Messina una mostra e un laboratorio di "Inbook"

Libri per tutti, senza barriere e senza limiti. Da domani 24 al 28 giugno l’Ordine Professioni sanitarie di Messina, ospiterà, nella sede di via Garibaldi n.439, la mostra “Inbook Libri per tutti”, un progetto promosso dall’XI Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli, in collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello (CSCA) e la Rete delle biblioteche.

All'interno della sedesaranno esposti e consultabili diversi Inbook, libri di letteratura per l'infanzia tradotti in simboli per ampliare l’accesso ai testi e supportare la comprensione linguistica nei bambini con disabilità della comunicazione.

Per una settimana l'Ordine Professioni sanitarie, con l'obiettivo di promuovere la lettura senza barriere, non solo aprirà le porte della sua sede per ospitare la mostra, ma organizzerà anche diversi eventi collaterali: giovedì 27 giugno, alle ore 17:30, le logopediste Gaia Sapienza e Valentina Stracuzzi, coinvolte nel progetto, terranno un Laboratorio di lettura ad alta voce di Inbook per i bambini.

L'iniziativa prenderà il via il 24 giugno alle ore 16:30 e la mostra sarà visitabile il 25, il 26 e il 28 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso la sede dell'Ordine.