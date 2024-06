"All I ever wanted": sull'abito nuziale di Diletta Leotta un manifesto inciso con ago e filo

"ALL I EVER WANTED". Tutto ciò che ha sempre voluto Diletta Leotta se l'è fatto ricamare sull'abito nuziale. Una frase scritta in fondo, un'evidenza ma discreta, un manifesto inciso ago e filo bianco su bianco. Il suo matrimonio con Loris Karius, celebrato ieri a Vulcano alla presenza di volti noti del mondo dello spettacolo e non solo, è stato senza dubbio l'evento dell'estate eoliana. Ma c'è di più. Oltre alla parata, alle immagini sfolgoranti del suo giorno più bello, oltre allo scintillio delle apparenze c'è la sostanza di una donna, di una professionista, di una mamma che ha voluto sugellare quel momento con una dichiarazione d'intenti. Un desiderio che si realizza, che in un passaggio (cruciale) racchiude l'intero viaggio. Tutta la strada per arrivare lì, su quell'altare, per avere ciò che ha sempre voluto.