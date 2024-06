Relitto carico di anfore nei fondali delle Eolie: Stromboli protagonista di Linea blu

L’isola di Stromboli, con le sue molteplici sfaccettature e con il dominante “Iddu”, sarà, oggi, a partire dalle 14 e 30, protagonista della puntata di Linea blu, condotta da Donatella Bianchi e in onda su Rai uno.

Le telecamere della storica trasmissione televisiva, che festeggia i 30 anni, porteranno, dentro le case degli spettatori, le eccezionali immagini di un relitto romano di 2300 anni fa, carico di anfore, naufragato tra le isole di Stromboli a Panarea, presumibilmente durante una tempesta, e adagiato sui fondali a 115 metri di profondità: l’ennesima testimonianza dell’importanza delle isole Eolie, al centro delle rotte commerciali dell’antichità.

Roberto Rinaldi, fotografo e videomaker subacqueo di fama internazionale che ha fatto le sue prime immersioni con l’equipe del comandante Jacques Cousteau e che in 40 anni di carriera ha lavorato per tutte le maggiori testate e trasmissioni internazionali, racconterà l’emozione di questo incontro con la storia, nell’abisso. Nel corso della stessa puntata Donatella Bianchi racconterà la vita notturna sott’acqua, segreta, affascinante e colorata. Fabio Gallo, invece, andrà alla scoperta di Ginostra, il piccolo borgo dell’isola di Stromboli, dove si arriva solo via mare. Ed ancora salirà alle pendici del vulcano, sempre attivo, per assistere da vicino alle eruzioni, affacciato sulla Sciara del fuoco.