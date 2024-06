A Messina la Festa italiana della Musica: tutti gli eventi

Anche quest’anno la città di Messina parteciperà alla Festa italiana della Musica, con la quale si celebra ogni anno il 21 giugno il primo giorno d’estate (solstizio d’estate). L’evento, patrocinato dal Comune di Messina si svolge oggi, venerdì 21 giugno, per festeggiare con la musica il solstizio d’estate e domenica 23 giugno. A coordinare l’iniziativa l’assessorato alle Politiche culturali; ricco il calendario di proposte in collaborazione con il Conservatorio A. Corelli, la Brigata Meccanizzata Aosta, l’Ente Teatro Vittorio Emanuele e varie associazioni.

Domenica - 23 giugno

Villaggio di Salice - P.za Canonica

Ore 21.00 - Festa della Musica a cura della Proloco Casali Peloritani in collaborazione con la Parrocchia S. Stefano Juniore, Associazione Banda Musicale di Salice e Gruppo “Curiamo Salice”.

Anche il Museo Regionale Accascina partecipa alla Festa della Musica prolungando l’apertura fino alle 23,40.

La visita alle sale del museo sarà accompagnata da performance musicali a sorpresa a cura di: coro polifonico “Luca Marenzio”, diretto dal maestro Carmine Daniele Lisanti, coro giovanile “Note colorate”, diretto dal maestro Giovanni Mundo e l’Istituto comprensivo S. Margherita presente con l’ensemble di violini, diretto da Concetta De Benedetto e un allievo della classe di chitarra classica, seguito dal docente Giuseppe Mangano.

Dalle 19,40 le biglietterie saranno riaperte al pubblico.

Per la visita delle sale del museo e per la Mostra 1908 CittàMuseoCittà i rispettivi biglietti di accesso avranno prezzo simbolico di 1 euro. L’accesso alle sale del museo sarà consentito dalle 20,00 alle 22,45 e il biglietto dovrà essere acquistato in situ prima dell’accesso, non oltre le 22,40.

L’accesso alla Mostra 1908 CittàMuseoCittà sarà consentito negli orari: 19,55 – 20,40 - 21:25; 22,10 - 22,55.