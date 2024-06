Presti riapre la Piramide. A Motta d’Affermo torna per due volte la cerimonia del solstizio d’estate

Sarà ancora una volta l’immensità racchiusa in quel grande antro a conservare tutto. Per il solstizio d’estate che viene. Per due volte. Sarà l’apertura straordinaria della Piramide-38° parallelo di Mauro Staccioli il prossimo grande evento del museo a cielo aperto delle Fiumara d’Arte, che ancora una volta calamiterà l’attenzione del mondo intero per un luogo di rinascita. Domenica 23 giugno Antonio Presti aspetta tutti “con il cuore e la Luce” per accogliere l’Estate nel Solstizio, riaprendo la grande Piramide.

In questo mese di giugno infatti, c’è in programma l’apertura della Piramide in contrada Belvedere, a Motta d’Affermo, sabato 22 e domenica 23, e poi di nuovo sabato 29 e domenica 30, sempre dalle 16 alle 18.30. Poi in quel luogo ormai divenuto simbolo di rinascita spirituale ci sarà il “Tramonto nel cerchio di suoni alla Piramide-38° parallelo”, dalle 20 alle 20.30, coordinato da Lucina Lanzara. Sono in tanti gli artisti che hanno dato la loro adesione. Installazioni e mandala dell’artista Marilù Viviano accompagneranno i visitatori in un percorso di illuminazione e conoscenza.