La caserma della Stazione Arcivescovado di Messina intitolata al maresciallo Bonanno. Oggi la cerimonia

Nel corso della cerimonia, nel piazzale antistante la Stazione Carabinieri di Messina Arcivescovado, è stato schierato un Reparto d’Onore, composto dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, da un Picchetto d’Onore di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, con la tradizionale lucerna con pennacchio, e da un Plotone di Comandanti di Stazione, essenziale presidio dell’Arma presente capillarmente nella provincia come in tutto il territorio nazionale. Partecipi anche il Gonfalone del Comune di Messina, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e civile, e quello della Città Metropolitana. Tra le fasi solenni che hanno scandito la cerimonia, di particolare significato è stato il momento in cui il Sindaco di Messina Federico Basile ha donato alla Stazione Carabinieri la Bandiera Nazionale che, dopo la benedizione impartita da Don Rosario Scibilia, Cappellano Militare dei Carabinieri della Sicilia Orientale, è stata consegnata al Comandante della Stazione Luogotenente C.S. Gaetano Ilacqua che l’ha issata durante la cerimonia dell’alzabandiera. A seguire, è stata quindi scoperta la targa in onore del Maresciallo Ordinario M.A.V.M. Francesco Bonanno, dalla figlia del militare decorato, accompagnata dalle autorità dell’Arma, dal Prefetto Cosima Di Stani e dal Sindaco. È stata quindi data lettura della motivazione con cui è stata concessa l’onorificenza, incisa sulla targa commemorativa: