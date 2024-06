In attesa del matrimonio di Diletta Leotta... Comincia l'estate dei vip alle Eolie

L'estate non è ancora ufficialmente esplosa ma tanti sono i vip che già hanno scelto le Eolie per pregustare qualche "antipasto" della bella stagione. Oggi è stato avvistato e paparazzato dai radar di Vittorio Pavone mister Gian Piero Gasperini fresco vincitore dell'Europa League con la sua Atalanta. E sempre nei giorni scorsi è stato fermato per scatti ricordi Enzo Iacchetti, indimenticato comico, che fa inarcare sorrisi dopo un semplice "ciao". A Taormina

hanno fatto tappa Pier Paolo Pretelli e la compagna Giulia Salemi, innamoratissimi nella perla dello Jonio. I due influencer insieme per un progetto lavorativo come hanno immortalato nei loro profili social.

E per le Eolie si avvicina altra data attesa. Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno a nozze il 22 giugno nel lussuoso Therasia Resort circondato dalla natura selvaggia dell'isola di Vulcano. La coppia ha prenotato con largo anticipo l'intero resort che ospiterà gli sposi e i circa 160 invitati che accorreranno per l'evento, a cominciare dalla cantante Elodie che sarà, secondo indiscrezioni, la damigella di Diletta.