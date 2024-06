Messina, il coro del Maurolico incanta il Palacultura con le canzoni italiane del ’900

La selezione dei brani musicali ha spaziato dalla canzone dialettale (Mokarta dei Kunsertu, Fimmana de mare di Rachele Andrioli, Tu vuò fà l’americano di Renato Carosone) alle canzoni delle maggiori firme del cantautorato italiano (Dolcenera e Il Pescatore di Fabrizio De André, Cerco un centro di gravità di Franco Battiato, Canterà di Alessandro Mannarino, A bocca chiusa di Daniele Silvestri). La serata è stata condotta da tre brillanti maturandi del liceo classico, Giorgio Berlinghieri, Emanuele Scaramozzino, Greta Grasso, che hanno presentato gli ospiti e introdotto i diversi momenti dell’esibizione. Dopo le prime esecuzioni del Coro Maurolico, si sono affiancati, sul palco, l’Ensemble e i due Cori provenienti dagli Istituti Comprensivi, in una meravigliosa ed entusiasmante alchimia di voci e strumenti .

Ieri sera il coro del liceo Maurolico è andato in scena al Palacultura di Messina , guidato dal M° Silvia Bruccini. Obiettivo dell’evento, compreso nelle attività del Progetto “La Fabbrica delle Melodie” (Bando “Per Chi Crea” Edizione 2023, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE), è stato la promozione della canzone italiana del ’900. All’iniziativa hanno collaborato il Direttore d’orchestra Giuseppe Lo Presti, con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica di Giostra, il Coro di voci bianche dell’I.C. “Manzoni-Dina e Clarenza”, coordinato dalla Prof. ssa Giusi La Fauci, il Coro di voci bianche dell’I.C. “La Pira-Gentiluomo”, coordinato dalla Prof. ssa Giulia De Domenico.

Al termine dello spettacolo la Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Maurolico”, la prof.ssa Giovanna De Francesco, promotrice instancabile di attività culturali, artistiche e musicali, ha preso la parola per ringraziare le Dirigenti dell’I.C. “La Pira-Gentiluomo”, Luisa Lo Manto, e dell’I.C. “Manzoni-Dina e Clarenza”, Cettina Quattrocchi, per la loro preziosa collaborazione e ha espresso la ferma convinzione che il linguaggio universale della musica possiede lo straordinario potere di formare i cittadini di domani, educandoli alla pace e alla convivenza civile. Toccante l’intervento del M° Giuseppe Lo Presti, che, rievocando un passato da studente vivace ma appassionato di musica, ha chiesto ai presenti di ringraziare la vita per il ruolo determinante di tutti quegli educatori, genitori e docenti che siano, capaci di incoraggiare i sogni dei ragazzi. A chiudere la serata i due bis richiesti a gran voce da un pubblico visibilmente commosso, A bocca chiusa e Tu vuò fà l’americano.